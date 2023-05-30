مع توافد الحجيج.. تقديم موعد الاختبارات النهائية بمدارس مكة والجموم وبحرة والكامل "استثنائياً"

وكانت "سبق" قد نشرت خبراً تحت عنوان "هل تستثني "التعليم" مكة وتقدّم موعد الاختبارات النهائية التي تتزامن مع موسم الحج؟ "جاء فيه أنه تقديم موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث بمدارس العاصمة المقدّسة عن موعدها الأصلي، والمقرر أن تنتهي في الرابع من شهر ذي الحجة؛ أصبح مسألة عاجلة في ظل توافد أعداد الحجاج إلى مكة المكرّمة خلال هذه الأيام التي تسبق الموسم.