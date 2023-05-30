مع توافد الحجيج.. تقديم موعد الاختبارات النهائية بمدارس مكة والجموم وبحرة والكامل "استثنائياً"

تلقى عددٌ من مديري ومديرات المدارس بمكة المكرّمة توجيهاً بتقديم اختبارات نهاية العام الدراسي للفصل الثالث بشكلٍ استثنائي لمكة المكرّمة وبحرة والجموم والكامل.
ووفق التوجيه يتم تقديم الاختبارات على النحو التالي، الثلاثاء الموافق 17 / 11 بداية اختبارات العملي والشفوي، والأحد الموافق 22 / 11 بداية الاختبارات التحريرية، والخميس الموافق 26 / 11 نهاية اختبارات الفصل الثالث وتوزيع النتائج.
وجرى التأكيد على مديري المدارس بمتابعة المعلمين لتختيم المناهج مع نهاية دوام يوم الخميس الموافق 19 / 11 وتكليف المعلمين بتسليم الأسئلة ونماذج الإجابة وتنفيذ خطة الاختبارات.
وكانت "سبق" قد نشرت خبراً تحت عنوان "هل تستثني "التعليم" مكة وتقدّم موعد الاختبارات النهائية التي تتزامن مع موسم الحج؟ "جاء فيه أنه تقديم موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث بمدارس العاصمة المقدّسة عن موعدها الأصلي، والمقرر أن تنتهي في الرابع من شهر ذي الحجة؛ أصبح مسألة عاجلة في ظل توافد أعداد الحجاج إلى مكة المكرّمة خلال هذه الأيام التي تسبق الموسم.
واعتبر عددٌ من أولياء أمور الطلاب والطالبات بمكة المكرّمة حينها؛ أن تقديم موعد الاختبارات النهائية في مدارس العاصمة المقدّسة عن موعدها الأصلي يرتبط بما تشهده من توافد أعداد الحجاج والزوّار خلال هذه الفترة التي تسبق موسم الحج.
وأشاروا إلى أن ذلك سيسهم في انسيابية الحركة المرورية في بعض الأحياء، خاصةً القريبة من المسجد الحرام، التي تكتظ بالفنادق، ويرتادها الزوّار على مدار الساعة.