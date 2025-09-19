"زاتكا" تُحبط تهريب أكثر من 261 ألف حبة إمفيتامين و9.8 كجم شبو عبر 3 منافذ
في ضربة أمنية جديدة، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "زاتكا" عن إحباط أربع محاولات لتهريب كميات ضخمة من المواد المخدرة، بلغت أكثر من 261 ألف حبة من مادة الإمفيتامين، و9.8 كيلوغرام من مادة الميثامفيتامين "الشبو"، وذلك عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وميناء ضباء، ومنفذ البطحاء.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة، حمود الحربي، أن جمرك ميناء ضباء تمكّن في المحاولة الأولى من ضبط 49,929 حبة إمفيتامين كانت مخبأة داخل إرسالية طاولات خشبية. فيما شهد مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة المحاولة الثانية، حيث ضُبطت 20,209 حبات مماثلة كانت مخبأة داخل حقيبة مسافر قادم إلى المملكة.
وأضاف الحربي أن المحاولة الثالثة كانت في جمرك منفذ البطحاء، حيث جرى إحباط تهريب 191,764 حبة إمفيتامين عُثر عليها في تجاويف أرضية إحدى الشاحنات. كما أحبط الجمرك ذاته محاولة رابعة لتهريب 9.8 كيلوغرام من مادة الشبو، مخبأة بإحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة.
وبيّن الحربي أنه بعد استكمال عمليات الضبط، تم التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضبط مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث جرى القبض على ثلاثة أشخاص.
وأكد أن الهيئة ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على المنافذ، وصد محاولات التهريب بكافة أشكالها، تعزيزًا لأمن المجتمع وحمايته، ضمن أحد أهم ركائز استراتيجيتها الوطنية.
ودعا "الحربي" أفراد المجتمع إلى المساهمة في مكافحة التهريب، والإبلاغ عن أي حالات اشتباه عبر الرقم (1910) أو البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، أو الرقم الدولي (009661910)، مؤكدًا أن الهيئة تستقبل البلاغات بسرية تامة، مع منح مكافآت مالية للمُبلّغين في حال صحة المعلومات.