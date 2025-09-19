"زاتكا" تُحبط تهريب أكثر من 261 ألف حبة إمفيتامين و9.8 كجم شبو عبر 3 منافذ

ودعا "الحربي" أفراد المجتمع إلى المساهمة في مكافحة التهريب، والإبلاغ عن أي حالات اشتباه عبر الرقم (1910) أو البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، أو الرقم الدولي (009661910)، مؤكدًا أن الهيئة تستقبل البلاغات بسرية تامة، مع منح مكافآت مالية للمُبلّغين في حال صحة المعلومات.