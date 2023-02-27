"سعد بن شعيل": كود البناء به خرائط المخاطر الزلزالية التي تغطي السعودية

كشف سعد بن صالح بن شعيل، الأمين العام للجنة الوطنية لكود البناء السعودي، لـ"سبق" أن كود البناء السعودي توجد به خرائط المخاطر الزلزالية التي تغطي خريطة المملكة العربية السعودية، وتم تقسيمها إلى 4 أقسام رئيسية، تتراوح شدتها حسب معايير هيئة المساحة الجيولوجية السعودية. ولفت إلى أن الكود طُبق من عام 2007-2018 بصورة استرشادية، وكان يتضمن اشتراطات التصميم حسب الزلازل. مشيرًا إلى أنه في عام 2018 صدر المرسوم الملكي الكريم بإلزام تطبيق الكود، ويُعاقَب أي مخالف للكود، ومن ضمنها غرامات مخالفات التصميم دون الأخذ بمعايير الزلازل.
وعن الكود المختص بالزلازل أضاف ابن شعيل لـ"سبق": لدينا الكود 301 ومنظومة الاكواد الإنشائية المتعلقة بالزلازل. وجميع الأكواد التخصصية لها جزئية تتعلق بالزلازل بما يخصها في المعيار. فمثلاً بالنسبة للكود الميكانيكي، عندما يقوم المهندس الميكانيكي بتصميم ماكينة التكييف التي تعلو السقف يجب أن تُصمم في حال كان المكان في موقع خطورة زلازل بأن يكون لها اهتزازات محددة.
وعن كيفية الوصول إلى هذه المعايير أوضح المهندس سعد بن صالح بن شعيل أن كود البناء السعودي توجد به خرائط زلزالية، تغطي خريطة المملكة العربية السعودية، قُسمت إلى 4 أقسام رئيسية: زون 1، زون 2، زون 3 وزون 4. وكل نطاق له قيمة محددة، تتراوح شدتها حسب المعايير التي أخذناها من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وتهدف لحماية الأرواح والممتلكات، وترشيد الموارد الطبيعية كالماء والكهرباء. وفي الوقت نفسه، إطالة عمر المبنى وثباته واستقراره إلى أكثر من 55 سنة، وقد يصل عمر المبنى إلى 100 و150 عامًا، كما نشاهد في أوروبا وأمريكا من مبانٍ معمرة.. لكن حسب التصاميم والدراسات قد تتعدى نصف قرن. وإذا وصل المبنى إلى 50 عامًا فهو يحتاج إلى إعادة ترميم ومعالجة. وأخيرًا تم تبنِّي كودَين رئيسيَّين: كود عن الفايبر، وكيف يُستخدم في المباني، والكود الثاني: كيف نعالج مبنى فيه تصدعات، ويتم تقويته بالفايبر، ويصبح آمنًا لسكانه.
وأوضح أن كل هذه المنظومة تحقق رؤية السعودية 2030 في جودة الحياة، واستخدام المبنى بأسلوب آمن، ولمعيشة تُرضي الإنسان السعودي من ناحية جودة الهواء والإضاءة والتكييف وترشيد الطاقة واقتصاديات الأسرة في استهلاك الكهرباء والمباني.
كما تحدَّث سعد بن صالح بن شعيل، الأمين العام للجنة الوطنية لكود البناء السعودي، لـ"سبق" عن طبيعة مشاركتهم في فعاليات المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي في نسخته الثالثة، مشيرًا إلى أنهم داعمون له؛ إذ يقدم المؤتمر معالجات وخبرات وتجارب متنوعة لستة مسارات هندسية في 12 محورًا في مختلف التخصصات الهندسية.
وأشار إلى أن مطبوعات كود البناء السعودي الـ17 تدعم هذه التخصصات التي ترفع مستوى المهنة الهندسية عند الممارسين في قطاع البناء والتشييد، سواء مكاتب هندسية مصممة ومشرفة، أو مقاولين منفذين.
وكانت فعاليات المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي في نسخته الثالثة قد انطلقت أمس الاثنين تحت شعار "الهندسة والطريق إلى 2030"، بتنظيم الهيئة السعودية للمهندسين، خلال الفترة من 27 فبراير إلى 2 مارس 2023م، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.
ويتناول المؤتمر في نسخته الثالثة عددًا من الموضوعات التي يستعرضها نخبة من رواد القطاعات الهندسية، المتعلقة بتطوير القطاع الهندسي والكوادر الوطنية الهندسية، وتعزيز مشاركة المكاتب والشركات الهندسية في المشروعات المرتبطة بمنظومة جودة الحياة. ويشارك أكثر من 48 متحدثًا من 25 دولة، يُقدِّمون أكثر من 500 ورقة علمية، بمشاركة أكثر من 100 جهة مختلفة من القطاعات الحكومية والخاصة والجامعات.
كما يُقدِّم المؤتمر معالجات وخبرات وتجارب متنوعة لستة مسارات هندسية في 12 محورًا في مختلف التخصصات الهندسية، سيتم استعراضها خلال المؤتمر. وتشمل المسارات: الهندسة الميكانيكية، والهندسة المدنية، والهندسة الكيميائية، إضافة إلى العمارة والهندسة المعمارية، والهندسة الصناعية، والكهربائية.
ويصاحب أيام المؤتمر، وما يتضمنه من ندوات وجلسات ونقاشات جادة ومتخصصة، المعرض الهندسي المصاحب، الذي يُقدِّم لزوار المؤتمر أبرز الفرص والابتكارات والتقنيات، إضافة إلى الخدمات الهندسية.