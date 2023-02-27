"سعد بن شعيل": كود البناء به خرائط المخاطر الزلزالية التي تغطي السعودية

وعن كيفية الوصول إلى هذه المعايير أوضح المهندس سعد بن صالح بن شعيل أن كود البناء السعودي توجد به خرائط زلزالية، تغطي خريطة المملكة العربية السعودية، قُسمت إلى 4 أقسام رئيسية: زون 1، زون 2، زون 3 وزون 4. وكل نطاق له قيمة محددة، تتراوح شدتها حسب المعايير التي أخذناها من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وتهدف لحماية الأرواح والممتلكات، وترشيد الموارد الطبيعية كالماء والكهرباء. وفي الوقت نفسه، إطالة عمر المبنى وثباته واستقراره إلى أكثر من 55 سنة، وقد يصل عمر المبنى إلى 100 و150 عامًا، كما نشاهد في أوروبا وأمريكا من مبانٍ معمرة.. لكن حسب التصاميم والدراسات قد تتعدى نصف قرن. وإذا وصل المبنى إلى 50 عامًا فهو يحتاج إلى إعادة ترميم ومعالجة. وأخيرًا تم تبنِّي كودَين رئيسيَّين: كود عن الفايبر، وكيف يُستخدم في المباني، والكود الثاني: كيف نعالج مبنى فيه تصدعات، ويتم تقويته بالفايبر، ويصبح آمنًا لسكانه.