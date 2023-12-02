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مشاهد ساحرة: شاهد بالصور.. الضباب يلف مكة ويعانق برج الساعة
حجب هلالها وغطى سماءها
التقطت عدسة المصور عبدالعزيز الحربي مشاهد ساحرة لالتفاف الضباب حول مكة المكرمة، ومعانقة برج الساعة مع بدايات شهر ديسمبر حيث تبدأ الأجواء في التلطف في العاصمة المقدسة.
وغطى الضباب الكثيف قمة برج الساعة العملاق، الذي يتعدى ارتفاعه الشاهق 600 متر، حاجبًا الهلال الموجود على قمة الساعة، الذي يبلغ قطره نحو 23 مترًا.
وتشهد مكة هذه الأيام زخات رعدية، وأجواء شتوية لطيفة، حيث تبلغ العظمى نحو 33 درجة مئوية، فيما تسجل الصغرى 24 درجة مئوية تقريبًا.