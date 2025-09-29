كتاب "أوراق متحدث رسمي" يوثّق تحديات الاتصال المؤسسي ومهارات إدارة الأزمات

ويقدّم الكتاب صورة متكاملة عن طبيعة الدور الاتصالي الرسمي، من خلال سرد المواقف، والقصص الإنسانية، والدروس المهنية المستفادة، موضحًا كيف تصبح الكلمة جسرًا لبناء الثقة، وأداة لترسيخ المسؤولية، ووسيلة لنقل الرسائل بدقة وموضوعية.