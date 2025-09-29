كتاب "أوراق متحدث رسمي" يوثّق تحديات الاتصال المؤسسي ومهارات إدارة الأزمات

يرصد كتاب «أوراق متحدث رسمي» للكاتب فهد القثامي ملامح التجربة الإعلامية في ميدان الاتصال المؤسسي، مسلّطًا الضوء على التحديات التي تواجه المتحدثين الرسميين في نقل المعلومة، وإدارة المواقف الحساسة والأزمات.
ويقدّم الكتاب صورة متكاملة عن طبيعة الدور الاتصالي الرسمي، من خلال سرد المواقف، والقصص الإنسانية، والدروس المهنية المستفادة، موضحًا كيف تصبح الكلمة جسرًا لبناء الثقة، وأداة لترسيخ المسؤولية، ووسيلة لنقل الرسائل بدقة وموضوعية.
كما يتناول مشاهد حيّة من بيئة العمل الإعلامي الرسمي، تحمل في تفاصيلها ضغوطًا وتحديات قاسية، وأخرى ذات أبعاد إنسانية مؤثرة، بما يعكس أهمية الاحترافية والوعي في إدارة المنصات الرسمية، ودورها في تشكيل الرأي العام.