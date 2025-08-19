اختتام برامج الصيف بجمعية "إنسان" وتكريم الأبناء المتميزين والجهات الداعمة

وأضاف المحارب أن هذه الفعاليات ليست مجرد أنشطة وقتية، بل هي منصات لاكتشاف الذات، وأبواب لفتح الطموحات، ومصانع لصقل المهارات وتنمية القدرات، حيث يتعلم أبناؤنا من خلالها روح الفريق، والانضباط، وتحمل المسؤولية، والإبداع بلا حدود. وإننا في جمعية "إنسان" نؤمن أن كل موهبة نكتشفها، وكل مهارة نصقلها، هي لبنة في بناء مستقبل مشرق بإذن الله، ينهض فيه أبناؤنا بدورهم في خدمة دينهم ووطنهم، ويكونون قدوة في العطاء والتميز، وسواعد بناء لتشييد ورفعة مكانة الوطن، فلا تُبنى الأوطان إلا بسواعد أبنائها. وأشاد بالتكامل بين القطاع غير الربحي ومختلف القطاعات، وتعزيز العمل المجتمعي والإنساني في المملكة. كما ثمّن جهود الأبناء المشاركين وتفاعلهم المتميز.