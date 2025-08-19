اختتام برامج الصيف بجمعية "إنسان" وتكريم الأبناء المتميزين والجهات الداعمة

اختتمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض “إنسان” برامجها الصيفية التي نُفّذت خلال الفترة الماضية، وذلك في نادي إنسان الاجتماعي، بحضور المدير العام الأستاذ محمد بن سعد المحارب، وعدد من قيادات الجمعية، والأبناء المشاركين، والجهات الداعمة، ومجموعة من الإعلاميين والمهتمين.
بدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم تلاوة آياتٍ من الذكر الحكيم، تلتها كلمة ترحيبية بالحضور، وعرض مرئي تضمن استعراض أبرز البرامج والمبادرات التي نفذتها الجمعية خلال الصيف.
عقب ذلك، ألقى الأستاذ محمد المحارب المدير العام كلمة أوضح فيها أن البرامج الصيفية تأتي في إطار حرص الجمعية على تنمية قدرات الأبناء واكتشاف مواهبهم، وصقل مهاراتهم عبر مسارات شاملة تربوية وتعليمية، ورياضية، وترفيهية، وثقافية.
وأكد أن الجمعية تستثمر في الإنسان بوصفه المحور الرئيس للنهضة والمكوّن الأبرز للتنمية المستدامة، انسجامًا مع توجهات القيادة الرشيدة.
وأضاف المحارب أن هذه الفعاليات ليست مجرد أنشطة وقتية، بل هي منصات لاكتشاف الذات، وأبواب لفتح الطموحات، ومصانع لصقل المهارات وتنمية القدرات، حيث يتعلم أبناؤنا من خلالها روح الفريق، والانضباط، وتحمل المسؤولية، والإبداع بلا حدود. وإننا في جمعية "إنسان" نؤمن أن كل موهبة نكتشفها، وكل مهارة نصقلها، هي لبنة في بناء مستقبل مشرق بإذن الله، ينهض فيه أبناؤنا بدورهم في خدمة دينهم ووطنهم، ويكونون قدوة في العطاء والتميز، وسواعد بناء لتشييد ورفعة مكانة الوطن، فلا تُبنى الأوطان إلا بسواعد أبنائها. وأشاد بالتكامل بين القطاع غير الربحي ومختلف القطاعات، وتعزيز العمل المجتمعي والإنساني في المملكة. كما ثمّن جهود الأبناء المشاركين وتفاعلهم المتميز.
وتخلل الحفل كلمة لأبناء "إنسان" ألقاها أحدهم نيابة عن زملائه، عبّر فيها عن شكرهم للجمعية على تلبية تطلعاتهم، وتمكينهم في مختلف المسارات، وإقامة برامج نوعية كان لها أثر إيجابي في تنمية مواهبهم وتعزيز قدراتهم.
شهد الحفل تكريم الأبناء المتميزين المشاركين في برنامج "صيف إنسان" بأجهزة لوحية، وتكريم شركة المياه الوطنية لمساهمتها مع الجمعية في تنفيذ قاعة الذكاء الاصطناعي، ونادي الشباب وبيوت الشباب بدروع شكر وتقدير لدعمهم برنامج "صيف إنسان"، وكذلك تكريم صحيفة "سبق" الإلكترونية لرعايتها الإعلامية لفعاليات وأنشطة الصيف بالجمعية، وعدد من الجهات الداعمة، واختُتم الحفل بالتقاط الصور التذكارية وتناول طعام العشاء.
يُذكر أن برامج الصيف في جمعية "إنسان" تضمنت باقة متنوعة من البرامج، أبرزها برنامج "صيف إنسان" الذي انطلق بالتزامن مع اليوم العالمي لمهارات الشباب، واستمر لمدة شهر كامل، تخللته فعاليات رياضية وترفيهية وثقافية، ورحلات وزيارات، إضافة إلى البطولة الرياضية الصيفية في نادي "إنسان"، التي شملت منافسات في كرة القدم، وكرة السلة، والألعاب الإلكترونية، والسباحة.
كما شارك الأبناء في برنامج "تحدي البقاء" الذي نظمه مركز تكامل لرعاية وتنمية الأيتام بالأحساء بالشراكة مع جمعية "بصمات"، واستمر ثلاثة أسابيع، بمشاركة 20 موهوبًا من أبناء الجمعية.
علاوة على مشاركة كشافة "إنسان" في موسم حج 1446هـ ضمن معسكرات الخدمة العامة، حيث قدّم 32 كشافًا وعدد من المشرفين الدعم والمساندة لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة. وكذلك مشاركة مجموعة من الأبناء في التجمع العالمي للكشافة "Moot 2025" الذي عُقد في البرتغال ضمن وفود دولية لأكثر من 100 دولة.
كما شارك الأبناء في “معسكر العلوم والتقنية الصيفي (ستيم)” بالتعاون مع واحة الملك سلمان للعلوم، حيث خاضوا تجارب تعليمية وتطبيقية محفزة في مجالات العلوم والتقنية، ضمن بيئة تفاعلية غنية بالمعارف والخبرات.
وكان "صيف إنسان" لهذا العام حافلًا بالعديد من المعسكرات لتهيئة الأبناء لاختبار القدرات العامة، والتي شارك فيها أبناء من طلاب المرحلة الثانوية بهدف تعلّم استراتيجيات الحل السريع والدقيق، وتقوية المهارات اللغوية والرياضية، بهدف مساعدة الطلاب والطالبات على تحقيق درجة عالية لزيادة فرص قبولهم في التخصصات الجامعية المرغوبة.
وضمن برنامج الاكتفاء الذاتي، قدمت الجمعية العديد من البرامج عبر المسارات التي يتضمنها، ومنها برنامج في الذكاء الاصطناعي التوليدي، وبرنامج اكتشاف الذات، وجميعها تهدف إلى تطوير المستفيد بشكل شامل، وبناء شخصية متوازنة، وقادرة على التعامل مع التحديات الحياتية بفعالية، مما يمكّن المستفيدين من تحقيق نمو شخصي واجتماعي مستدام.
كما كان لفتيات "إنسان" مشاركة ضمن برامج "صيف إنسان"، حيث شارك عدد من المستفيدات ضمن برامج صيفية متنوعة في عدد من الجهات، والتي كانت تهدف إلى تطوير مهارات الفتيات في مختلف المجالات الحياتية، الفنية، والاجتماعية، والتقنية، حيث نُفّذت العديد من الدورات التعليمية والتطويرية في اللغة الإنجليزية وتطوير الذات، كما تضمن عدد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والترويحية، والعديد من البرامج الرياضية التي تهدف إلى تعزيز اللياقة البدنية وتحسين الصحة الجسدية.