ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد النبوي

يشار إلى أن الدفعة الرابعة لعام 2024 من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، تضم 250 معتمراً ومعتمرة من 16 دولة من قارتي أوروبا وآسيا، وهي (روسيا، وبنغلاديش، وطاجاكستان، وأستراليا، وسيرلانكا، والمالديف، والهند، وكازاخستان، وباكستان، وأذربيجان، والنيبال، وتركيا، وكوسوفو، وقرغيزستان، وتركمانستان، ونيوزلاندا).