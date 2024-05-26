"المراعي" توقّع اتفاقيات لتدريب وتأهيل الشباب السعودي لسوق العمل

تحت شعار "التوطين هدفاً استراتيجياً"، نظّمت شركة المراعي اليوم الأحد 26 مايو 2024م، الموافق 18 ذو القعدة 1445هـ، حفلها السنوي للتوطين 2024م.
وشهد الحفل توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة مع كل من: جامعة حائل، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بالإضافة إلى هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والأكاديمية السعودية اللوجستية، ومعهد الصناعات الغذائية، ومؤسسة إخاء لرعاية الأيتام.
جاء ذلك بحضور الأستاذ عبدالله بن ناصر البدر الرئيس التنفيذي لشركة المراعي، وقيادات ومسؤولي الجهات المشاركة كافة، إضافة إلى الإدارة التنفيذية، ومديري قطاعات الشركة المختلفة.
وتهدف الاتفاقيات الموقعة إلى تأهيل وتدريب مزيد من الشباب السعودي لاستقطابهم إلى سوق العمل في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات، من خلال برامج ومبادرات المراعي للتدريب والتوظيف.
وأكد الأستاذ عبدالله بن ناصر البدر الرئيس التنفيذي لشركة المراعي أن التوطين يُعدّ أحد أهم أولويات خطط المراعي الاستراتيجية الشاملة، خصوصاً أن الشركة هي إحدى أكبر بيئات العمل في المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الموظفين السعوديين يبلغ ما يقارب 10 آلاف موظف، بينهم أكثر من 800 موظفة، وأكثر من 500 موظف من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح البدر أن الخطة الاستثمارية الخمسية (2024 – 2028) التي أطلقتها المراعي مؤخراً، تزيد استثماراتها على 18 مليار ريال، وتهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي للمملكة، وأن تطوير رأس المال البشري هو أحد أهم مقومات نجاح تنفيذ هذه الخطط وبرامجها، نظراً لما يملكه شباب هذا الوطن من شغف وقدرات عالية.
وأضاف أن تصنيف المراعي في برنامج نطاقات المعنيّ بتوطين الوظائف في القطاع الخاص بالمملكة هو المستوى البلاتيني والأخضر المرتفع، مشيرًا إلى أن نجاح الشركة في التوطين جاء عبر توفير منظومة متكاملة من المبادرات والبرامج التدريبية والتأهيلية للكوادر البشرية الوطنية، في ظل توفير الشركة أكثر من نصف مليون ساعة تدريبية لموظفيها خلال العام 2023م، وهو ما رفع معدل احتفاظ الشركة بالموظفين إلى 90%.
من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة المراعي الأستاذ فهد بن محمد الدريس نجاح برامج المراعي للتوطين، مشيرًا إلى أنها تعمل بالتنسيق مع كافة الشركاء على بناء وتطوير منظومة متكاملة من المبادرات والبرامج التدريبية والتأهيلية النوعية؛ لإمداد قطاعات وإدارات الشركة المختلفة بالكوادر الوطنية المؤهّلة تحت شعار "التوطين هدفاً استراتيجياً."