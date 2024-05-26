"المراعي" توقّع اتفاقيات لتدريب وتأهيل الشباب السعودي لسوق العمل

وأكد الأستاذ عبدالله بن ناصر البدر الرئيس التنفيذي لشركة المراعي أن التوطين يُعدّ أحد أهم أولويات خطط المراعي الاستراتيجية الشاملة، خصوصاً أن الشركة هي إحدى أكبر بيئات العمل في المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الموظفين السعوديين يبلغ ما يقارب 10 آلاف موظف، بينهم أكثر من 800 موظفة، وأكثر من 500 موظف من ذوي الاحتياجات الخاصة.