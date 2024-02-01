بحثٌ ميداني يكشف علاقة الجمهور السعودي ومنصات التواصل في التسويق لـ"موسم الرياض"

الجدير بالذكر أنه قد تم قبول البحث للنشر في "المجلة العربية للإعلام والاتصال" التي تُعد إحدى أشهر المجلات العلمية المحكمة في مجال الإعلام والاتصال في المملكة العربية السعودية والمنطقة العربية، والصادرة عن جامعة الملك سعود.