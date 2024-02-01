بحثٌ ميداني يكشف علاقة الجمهور السعودي ومنصات التواصل في التسويق لـ"موسم الرياض"

كشف بحث ميداني حديث أجراه مدير عام الاتصال المؤسسي، وعضو هيئة التدريب بمعهد الإدارة العامة الدكتور تركي آل رشيد، استراتيجية استخدام منصات التواصل الاجتماعي ودورها في التسويق لموسم الرياض؛ حيث أثبت وجود تأثير كبير لهذه المنصات في التسويق لموسم الرياض والإقبال عليه.
وأوضح البحث الذي صدر بعنوان "اتجاهات الجمهور السعودي نحو استراتيجية استخدام منصات التواصل الاجتماعي في التسويق لموسم الرياض"، طريقة استخدام الكثير من أفراد المجتمع السعودي لمنصات التواصل الاجتماعي، وتأثيرها الكبير في التفاعل مع المناسبات الكبيرة، مثل موسم الرياض.
الجدير بالذكر أنه قد تم قبول البحث للنشر في "المجلة العربية للإعلام والاتصال" التي تُعد إحدى أشهر المجلات العلمية المحكمة في مجال الإعلام والاتصال في المملكة العربية السعودية والمنطقة العربية، والصادرة عن جامعة الملك سعود.