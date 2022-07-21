"الخضيري": براعم البطاطس ليست سامة ومسرطنة.. مجرد "سواليف"

صحّح أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات ودكتوراه في انقسام خلايا السرطان الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، بعض المفاهيم الخاطئة، وما يشاع أن براعم البطاطس سامة ومسرطنة، مشيرًا إلى أنها مجرد "سواليف" دون إثبات علمي، وهذه البراعم تُستخدم كنوع من السلَطات لدى بعض الشعوب، نافيًا أن يكون شمع التفاح ضارًا باعتباره مُجازًا صحياً، وهو من مركبات طبيعية غير ضارة.