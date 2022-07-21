"الخضيري": براعم البطاطس ليست سامة ومسرطنة.. مجرد "سواليف"

صحّح أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات ودكتوراه في انقسام خلايا السرطان الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، بعض المفاهيم الخاطئة، وما يشاع أن براعم البطاطس سامة ومسرطنة، مشيرًا إلى أنها مجرد "سواليف" دون إثبات علمي، وهذه البراعم تُستخدم كنوع من السلَطات لدى بعض الشعوب، نافيًا أن يكون شمع التفاح ضارًا باعتباره مُجازًا صحياً، وهو من مركبات طبيعية غير ضارة.
وقال "الخضيري" في حسابه على "تويتر": ليس صحيحًا ما يشاع أن براعم البطاطس سامة ومسرطنة... إلخ، ولا يوجد أي إثبات علمي (بل هي سواليف فقط بلا أي مصدر علمي)، بل هي تُستخدم كنوع من السلَطة لدى بعض الشعوب، (وكذلك شائعة أن شمع التفاح ضار وهذا أيضاً غلط؛ لأن شمع التفاح مجاز صحياً، وهو من مركبات طبيعية غير ضارة (من الشيلاك والكارنوبا).
وأرفق "الخضيري" في تغريدته معلومات طبية من موقع الهيئة العامة للغذاء والدواء حول استخدامات طريقة التشميع للفواكه والخضراوات قبل عرضها بالأسواق، لافتًا إلى أنها مُجازة وآمنة.