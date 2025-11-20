3.7 ملايين زائر للمدينة المنورة في الربع الثاني من 2025

كشفت الهيئة العامة للإحصاء في نشرتها الصادرة اليوم عن إحصاءات زوار المدينة المنورة خلال الربع الثاني من عام 2025م، موضحة أن إجمالي عدد الزوار من داخل المملكة وخارجها بلغ 3.767 ملايين زائر.
وأظهرت نتائج النشرة أن عدد الزوار القادمين إلى المدينة المنورة من خارج المملكة بلغ 2,102,425 زائرًا وزائرة، شكّل الذكور منهم 46.1%، في حين بلغت نسبة الإناث 53.9%.
كما بيّنت أن إجمالي عدد زوار المدينة المنورة من داخل المملكة لأغراض دينية خلال الفترة نفسها بلغ 1,665,341 زائرًا وزائرة، منهم 766,165 زائرًا سعوديًا يمثلون 46% من الإجمالي.
في حين بلغ عدد الزوار غير السعوديين من الداخل 899,176 زائرًا بنسبة 54%، وسجّل الذكور من زوار الداخل نسبة 68.5%، مقابل 31.5% للإناث.
وتُظهر هذه المؤشرات استمرار النمو في حركة الزيارات الدينية إلى المدينة المنورة، وتعكس الجهود المستمرة للجهات ذات العلاقة في تعزيز تجربة الزائر والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة.