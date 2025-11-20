3.7 ملايين زائر للمدينة المنورة في الربع الثاني من 2025

كشفت الهيئة العامة للإحصاء في نشرتها الصادرة اليوم عن إحصاءات زوار المدينة المنورة خلال الربع الثاني من عام 2025م، موضحة أن إجمالي عدد الزوار من داخل المملكة وخارجها بلغ 3.767 ملايين زائر.