الرياض.. "لأجلهم" تُدشن مبادرة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر

ولفت إلى أن مبادرة "ازرع شجرة لأجلهم" تأتي تعزيزًا للجهود البيئية القائمة في المملكة وفق رؤية 2030، نظير رغبة المملكة الجادّة في مواجهة التحديات البيئية التي تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض نسبة الأمطار وارتفاع موجات الغبار والتصحر، إلى جانب تعزيز مفهوم الصحة العامة، ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين والمقيمين فيها، وغيرها من المبادرات التي بدأت على أرض الواقع، وحقّقت نتائج إيجابية ملموسة في الوضع البيئي العام.