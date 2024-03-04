بدء الزيارات الطلابية لمعرض آمن للتوعية بالأمن السيبراني في محطته الخامسة بجدة

بدأت، اليوم الاثنين، الزيارات الطلابية لمعرض برنامج آمن للتوعية بالأمن السيبراني في محطته الخامسة بمعرض جدة للفعاليات "سوبر دوم" .
وفي التفاصيل، تجول الطلاب والطالبات في أول أيام الزيارات المدرسية للمعرض والتي تستمر 4 أيام، برفقة معلميهم ومعلماتهم حيث استمعوا إلى شرح من القائمين على الأركان التي تضمنت ركن "أبدع" لتنمية مهارات التفكير لدى الطلبة بواسطة ألعاب التفكير والألغاز والتلوين والبحث وغيرها.
وشارك الطلاب عمليًا في فعاليات ركن "تخيل" لفك الرموز بهدف تدريبهم على مهارات الذهنية الطالب والطالبة والقدرة على التفريق بين الرموز السهلة والرموز الآمنة غير المتاحة للاختراق إلى جانب ركن "تعلم" للتوعية والتعريف ببرامج حماية الأجهزة والبيانات الشخصية وكذلك ركن "النجاة" الذي يشتمل على التدريب على مجموعة من الألغاز للحماية من الاختراقات في قالب من التشويق والمتعة .
وتشارك الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة في المحطة الخامسة للمعرض من خلال الدعم والتنسيق لمسارات البرنامج والتي تشمل المسار الأول “زيارة الخبراء للمدارس”، ويستهدف توعية طلبة 180 مدرسة، سيزورها الخبراء بجميع المراحل الدراسية على مدى 4 أيام، للتعريف بالأمن السيبراني وأهميته، فيما يشمل المسار الثاني زيارة طلبة أكثر من 184 مدرسة للبنين والبنات للمعرض التوعوي، الذي يضم 4 أجنحة تفاعلية متنوعة لإثراء تجربة الزوار .
يذكر أن المعرض انطلق اليوم برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وافتتحه نائبه الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز .