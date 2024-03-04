بدء الزيارات الطلابية لمعرض آمن للتوعية بالأمن السيبراني في محطته الخامسة بجدة

وشارك الطلاب عمليًا في فعاليات ركن "تخيل" لفك الرموز بهدف تدريبهم على مهارات الذهنية الطالب والطالبة والقدرة على التفريق بين الرموز السهلة والرموز الآمنة غير المتاحة للاختراق إلى جانب ركن "تعلم" للتوعية والتعريف ببرامج حماية الأجهزة والبيانات الشخصية وكذلك ركن "النجاة" الذي يشتمل على التدريب على مجموعة من الألغاز للحماية من الاختراقات في قالب من التشويق والمتعة .