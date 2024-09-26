بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.. "الموارد البشرية" تطلق "مسوح المهارات" في سوق العمل 2024

وتركز المبادرة على جمع البيانات من مختلف المشاركين في سوق العمل بما يشمل جمع البيانات من المنشآت حول المهارات المطلوبة وممارسات الموارد البشرية وسياسات التدريب والتحديات التي تواجه المنشآت في عمليات الاستقطاب والتوظيف وتنمية واستخدام المهارات، بالإضافة إلى مشاركة الأفراد من المواطنين الوافدين.