مركز الملك عبدالعزيز: إقامة العرض الدولي والبطولة الوطنية لجمال الخيل سنويًا

وتأتي إقامة العرض الدولي المصنف (A)، والذي كان يقام كل عامين تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين حرصًا من إدارة مركز الملك عبدالعزيز على دعم ملاك الخيل العربية في المملكة للمشاركة في مثل هذا التجمع الدولي الكبير، كما أن البطولة الوطنية من فئة (C) ذات أهمية كبرى خاصة لتأهيل الخيل المحلية للمشاركة في البطولات الدولية محليًا وخارجيًا.