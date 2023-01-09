مركز الملك عبدالعزيز: إقامة العرض الدولي والبطولة الوطنية لجمال الخيل سنويًا

أعلن مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة عن إقامة العرض الدولي لجمال الخيل العربية بشكل سنوي انطلاقًا من النسخة السادسة والمقرر إقامتها في ديسمبر من العام الحالي، كما أعلن عن تكفله بإقامة البطولة الوطنية لجمال الخيل العربية في مقره كل عام.
وتأتي إقامة العرض الدولي المصنف (A)، والذي كان يقام كل عامين تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين حرصًا من إدارة مركز الملك عبدالعزيز على دعم ملاك الخيل العربية في المملكة للمشاركة في مثل هذا التجمع الدولي الكبير، كما أن البطولة الوطنية من فئة (C) ذات أهمية كبرى خاصة لتأهيل الخيل المحلية للمشاركة في البطولات الدولية محليًا وخارجيًا.
ورفع مدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة عبدالعزيز المقبل، شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على الدعم غير المحدود والاهتمام المتواصل للخيل العربية وملاكها في المملكة.
وقال "المقبل": "نظرًا لأهمية العرض الدولي حرص مجلس إدارة مركز الملك عبدالعزيز برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس المجلس المهندس عبدالرحمن الفضلي، على إقامتها بشكل سنوي بعد أن كانت تقام كل عامين، وبلا شك إقامته بشكل سنوي ستساعد على تطور المنافسة واستقطاب المشاركات بشكل أكبر".
وأضاف: "ومن ناحية البطولة الوطنية، فهي مهمة جدًا لملاك الخيل العربية السعوديين، حيث كانت تقام في محافظة الأحساء، وأقيمت العام الماضي في مركز الملك عبدالعزيز، وستستمر لحرص المركز على تلبية تطلعات ملاك ومربي الخيل العربية بالمملكة.