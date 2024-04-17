4 حالات لا يشملها تخفيض المخالفات المرورية.. تعرَّف عليها

أوضح حساب "المرور السعودي" على منصة "إكس" التابع لوزارة الداخلية الحالات والمخالفات التي لا تشملها مبادرة تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء قدره 50%.
* التفحيط؛ إذ يؤدي بمرتبكه إلى عدم الاستفادة من المبادرة التي تنفذها وزارة الداخلية بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
* المخالفة الثانية هي قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات، أو مخدر، أو عقاقير تُحذر القيادة تحت تأثيرها.
* وتشمل الحالة أو المخالفة الثالثة تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة 120 كلم/ ساعة فأقل.
* أما المخالفة الرابعة فهي تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 30 كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة 140 كلم/ ساعة.
وتمنع هذه المخالفات الأربع، التي تعتبر من المخالفات المؤثرة في السلامة العامة، صاحبها من الاستفادة من تخفيض سداد المخالفات المرورية بنسبة 50%.
ولفت الحساب إلى أن التخفيض يسري على جميع المخالفات المرتكبة قبل تاريخ 18 إبريل من عام 2024.