أمير نجران ينقل تهاني القيادة بعيد الأضحى لأهالي ومسؤولي المنطقة

نقل الأميرُ جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، تهانيَ ومباركةَ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، لأهالي ومسؤولي المنطقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلًا الله أن يعيده على ولاة أمرنا، وعلى الوطن والمواطن، عزًّا ورفعةً وتمكينًا.
جاء ذلك في مستهلّ استقبال سموّه الأهالي والمسؤولين المهنّئين بعيد الأضحى المبارك، في الإمارة، صباح اليوم.
ونوّه الأمير جلوي بن عبدالعزيز إلى تميُّز الجهات المعنية في تنظيم أداء فريضة الحج هذا العام، تحت إشراف خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، أيدهما الله.