أمير نجران ينقل تهاني القيادة بعيد الأضحى لأهالي ومسؤولي المنطقة

نقل الأميرُ جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، تهانيَ ومباركةَ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، لأهالي ومسؤولي المنطقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلًا الله أن يعيده على ولاة أمرنا، وعلى الوطن والمواطن، عزًّا ورفعةً وتمكينًا.