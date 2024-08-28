ريادة عالمية.. "طبية الملك عبدالعزيز" تقدّم العلاج الجيني "كاسكيفي" باستخدام تقنية التعديل الوراثي

في إنجازٍ جديدٍ يعد الأول على مستوى العالم خارج نطاق التجارب والأبحاث السريرية، لعلاج اعتلالات الدم الوراثية الجيني، نجحت مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بمدينة الرياض بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، في تقديم العلاج الجيني (كاسكيفي)، باستخدام تقنية التعديل الوراثي "كرسبر" لمريضٍ يبلغ من العمر 13 عاماً.