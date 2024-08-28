ريادة عالمية.. "طبية الملك عبدالعزيز" تقدّم العلاج الجيني "كاسكيفي" باستخدام تقنية التعديل الوراثي

في إنجازٍ جديدٍ يعد الأول على مستوى العالم خارج نطاق التجارب والأبحاث السريرية، لعلاج اعتلالات الدم الوراثية الجيني، نجحت مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بمدينة الرياض بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، في تقديم العلاج الجيني (كاسكيفي)، باستخدام تقنية التعديل الوراثي "كرسبر" لمريضٍ يبلغ من العمر 13 عاماً.
وكان المريض يعاني أنيميا البحر الأبيض المتوسط (الثلاسيميا الكبرى) مما كان يستدعي نقل الدم الدوري له كل 3 أسابيع منذ اكتشاف المرض بعد الولادة.
وتمّ خروج المريض من المستشفى، بحمد الله تعالى، بعد نجاح زرع الخلايا وتماثله للشفاء.
وأوضحت المدينة، أنه سيتم قريباً -بإذن الله- إجراء مثل هذا العلاج الجيني لعددٍ آخر من المرضى المصابين بالأنيميا المنجلية وأنيميا البحر المتوسط في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض.