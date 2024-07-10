"اليحيى" يرأس وفد السعودية في المؤتمر العربي الـ21 لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات

رأس المدير العام للجوازات، الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، وفد السعودية في المؤتمر العربي الـ(21) لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات، المنعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة تونس، بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وممثلي الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.