أمير الرياض يستقبل محافظ "الصناعات العسكرية" وينوّه بدعم القيادة للقطاع

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي.