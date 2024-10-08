أمير الرياض يستقبل محافظ "الصناعات العسكرية" وينوّه بدعم القيادة للقطاع

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي.
واطلع على منجزات الهيئة في توطين الصناعات العسكرية؛ منوهًا بدعم القيادة للقطاع، ودور الهيئة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسعيها الحثيث للتوطين؛ ليسهم بشكل مباشر في الناتج المحلي.
كما تَسلم نسخة من كتاب "الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية منظور تاريخي واستراتيجي".
من جانبه، ثمّن المهندس العوهلي، دعم واهتمام أمير منطقة الرياض بكل ما يخدم المنطقة وأبناءها.