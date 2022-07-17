"تركستاني": توقيع 18 اتفاقية مع أمريكا إضافة لبرامج ومخرجات 2030

وقال "تركستاني" إن "الولايات المتحدة الأمريكية شريك استراتيجي منذ ثمانين عامًا وتعتبر من أهم الدول وأقواها في المجال التقني والتكنولوجي والاستثماري والصناعي، وتقوم دومًا في تطوير التعاون مع الجانب السعودي لتعزيز هذه المخرجات المهمة بغض النظر عن أي إدارة ديمقراطية كانت أو جمهورية، لأن أمريكا تعرف قوة المملكة ليس على المستوى العربي فقط، ولكن أن تكون رغبتها من خلال الرؤية في أن يكون لها الدور الريادي في مجموعة العشرين".