"القصبي" يرأس الاجتماع 63 لوزراء التجارة والصناعة بمجلس التعاون

ويعقد وزراء التجارة والصناعة لقاءً تشاوريًّا مع رؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي؛ لمعالجة التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص في دول المجلس كافة، في إطار جهود ومساعي قادة دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز وتطوير مجالات الشراكة والتعاون بين دول المجلس بما يعود بالنفع على مواطنيه، وإزالة العقبات التي تعيق حرية التبادل التجاري بين دول المجلس.