"واد قَوّ".. "القهيدان" يوضح تفاصيل تحديد موقعه الذي يقطع طريق الحج بين النِّبَاج وأُثَال

وقال " القهيدان" ، بعد تطبيق أبيات الشعر وما ورد في أمهات الكتب، على أرض الواقع وعلى الخرائط المرفقة، تبين أن ما وصف لنا الإمام أبو إسحاق: (يعدلون من النِّبَاج) أي من الطريق الرئيس، وقوله "فيتيامنون" يدل على أنهم انحرفوا جهة الجنوب الغربي، أما قوله "فيصبحون من ليلتهم ببطن قَوٍّ" فيدل على أن "قو" في منتصف المسافة، ومما يؤكد ذلك قوله في اليوم الثاني "فيصبحون ماءً لبني عبس، يقال له أُثَالٌ" ، وكذلك يدل على أن "قو" بطن؛ أي مجرى وادي، أيضًا قوله "وادٍ يقطع الطريق"، يدل على أن "قوا" على سمت الطريق، وأنه وادي وليس كما تصور البعض بأنه منخفض من الأرض، وقوله "تدخله المياه ولا تخرج منه"، يدل على أن هذا وادٍ طويل ترفده عدة شعاب، لكن زحفت عليه الرمال وقطعته كما قطعت وادي الرمة ، فأصبحت المياه تدخل ولا تخرج ، وأما قوله "بنيت عليه قنطرة"، يدل على أن بطن "قو" به طين يمسك الماء، وأن لها طولاً يحتم بناء قنطرة ليعْبُر الناس عليها ، وقوله "ليس به حفائر إلا أن يكون في البطن ماء" ، يدل على أنه قاع به طين يمسك الماء ، وهذا الصفات جيولوجيًا تنطبق على "طفلة سدير" ، وبعد البحث الميداني وتتبع الطريق والذي دام أربعة عقود لصعوبة تحديد المعالم بسبب الحواجز الحديدية للمزارع واختفاء أعلام الطريق بسبب التوسع بالزراعة ، ومع ذلك كله توصلت إلى تحقيق الموقع وتطبيق الأوصاف على واقع الأرض، وتبين لي أن منزل "قو" في الزمن القديم هو "المختفي في عباءة مزرعة"، وهو ما يعرف اليوم باسم "قَاع القُصَيْر" بطول يزيد على 10 كم، وهو أول ظهور لـ"طفلة سدير" التي تمسك الماء للقادم من النِّبَاج.