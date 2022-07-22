عبّارات "جازان - فرسان" تنقل أكثر من 101 ألف راكب في الربع الثاني من 2022م

وأوضحت الهيئة أن عبارات جازان فرسان نقلت أكثر من 45 ألف مركبة عبر 425 رحلة جرت خلال العام الحالي، منها 20 ألف مركبة تم نقلها خلال الربع الثاني من خلال 215 رحلة، فيما تم نقل أكثر من 11 ألف شاحنة لنقل البضائع محملة بأطنان من البضائع، بمعدل نمو 9% مقارنة بالربع المماثل في العام السابق.