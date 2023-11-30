طاهيات سعوديات بمهرجان "الوليمة" يستلهمن شغف الأكل الصحي من أهمية تحسين جودة حياة الأفراد والمجتمعات

فيما عبَّرت بعض الطاهيات السعوديات المشاركات في مهرجان الوليمة للطعام السعودي، عن شغفهن بإعداد الأكل الصحي، تشهد الورش اليومية التي ينظمها المهرجان، إقبالًا متصاعدًا من الزوار والمهتمين والهواة للتعرف على فنون الطهي العتيقة والمعاصرة، وتعلُّم تقنيات جديدة في إعداد المأكولات والمشروبات، خاصة المطبخ السعودي، بما يتميز به من تنوعٍ مستمدٍ من ثراء مناطق المملكة.