طاهيات سعوديات بمهرجان "الوليمة" يستلهمن شغف الأكل الصحي من أهمية تحسين جودة حياة الأفراد والمجتمعات

فيما عبَّرت بعض الطاهيات السعوديات المشاركات في مهرجان الوليمة للطعام السعودي، عن شغفهن بإعداد الأكل الصحي، تشهد الورش اليومية التي ينظمها المهرجان، إقبالًا متصاعدًا من الزوار والمهتمين والهواة للتعرف على فنون الطهي العتيقة والمعاصرة، وتعلُّم تقنيات جديدة في إعداد المأكولات والمشروبات، خاصة المطبخ السعودي، بما يتميز به من تنوعٍ مستمدٍ من ثراء مناطق المملكة.
تقول الطاهية السعودية حبيبة عبد الله، عبر جناح المنطقة الشمالية بالمهرجان: "إنها نجحت في تطوير بعض الأكلات ومنها (بكيلة السمح)، المكونة من تمر وزيت زيتون ونبتة السمح، وكذلك (مصابيب بالسمح)، وأيضًا (اللية)؛ وهي شحم الغنم كبديل عن الزيوت المهدرجة باستخدام تقنية معينة تمكنت من إتقانها، موضحة أنها تسعى لنشر ثقافة الأكل الصحي، مستلهمةٍ ذلك من أهمية تحسين جودة حياة الأفراد والمجتمعات، والاهتمام بالأكل الصحي لحياةٍ صحيةٍ وآمنةٍ".
وذكرت أنها من الطهاة المدربين، وشاركت في العديد من الفعاليات ذات الصلة في العاصمة الفرنسية باريس لتمثيل الطهي السعودي، كما ساهمت في تدريب طالبات جامعة الأميرة نورة قسم الضيافة والفندقة.
وأضافت أن منطقة الحدود الشمالية لها ثقافة متنوعة في إعداد الأطعمة والأطباق السعودية، ومن أكلاتهم الشهيرة؛ المقشوش بالسمن والعسل، والشيش البرك وتسمى أيضا (أذان الشايب، والجريش، المليحية، وكبسة البر).
على جانب آخر، يتعرف الزائرون مع الطاهية فتون حلواني على طريقة إعداد (تاكو المقلقل) بالنكهة المميزة، والطريقة التي لا تجعل اللحم ينشف، ومن خلال ابتكار صلصات جديدة، فيما يعرض الطاهي عبدالله البورونو، طريقة تجهيز الشاهي المثلج بالنكهات، موضحًا أنه يُصنع بمواد طبيعية وليس بمواد مصنعة؛ مثل الكركدية وقمر الدين والليمون الحساوي، بالإضافة إلى الورد الطائفي والقرفة.
وأكد البورونو، أنهم يستعرضون للزوار أبرز التقنيات التي تخدم المنتج السعودي ويطور منه، لافتًا إلى أن الإقبال على ورش المهرجان كبير، ومحفز على الإبداع والابتكار، وهناك شغف لمعرفة الأسرار التي تجعل من الأكلات والمشروبات السعودية تحمل طابع التفرد.
ويستمر مهرجان (الوليمة) للطعام السعودي، في نسخته الثالثة؛ الذي تنظمه هيئة فنون الطهي تحت شعار (تذوق الثقافة)، حتى يوم السبت المقبل في حرم جامعة الملك سعود بالرياض، حيث تستهدف إبراز جهود المملكة في الاهتمام بالطعام بوصفه أحد الموروثات الوطنية الأصيلة، إلى جانب تشجيع شباب وفتيات الوطن ممن يملكون اهتمامًا بمجال الأطعمة لتحويل هواياتهم في هذا المجال إلى فرص عمل ومشاريع تجارية مربحة.
ويعد مهرجان (الوليمة) للطعام السعودي الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، ويسعى للتعريف بثقافة وتراث الأطعمة السعودية محليًا وعالميًا، وتقديم المملكة بوصفها وجهة عالمية لعشاق الطهي، فضلًا عن فتح المجال لصناعة واعدة تتسم بالتطور والاستدامة التنموية.