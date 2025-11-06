"زاتكا" تطلق الخبير الرقمي "اسأل زياد" لتعزيز تجربة عملائها والارتقاء بالتحول الرقمي

وأوضح أن الخبير الرقمي "اسأل زياد" مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ويُعد مرجعًا شاملًا وموثوقًا لجميع شرائح المستفيدين من خدمات الهيئة من مكلفين ومستوردين ومصدرين ومسافرين وأفراد، إلى جانب المستثمرين وأصحاب الأعمال، مبينًا أن الخبير الرقمي يستند على قدرته في تزويد المستفيدين بالمعلومات الموثوقة والإجابات الفورية على استفساراتهم، وتمكينهم من التعرف على التزاماتهم وحقوقهم بوضوح، مما يعزز من قدرتهم على اتخاذ قرارات صحيحة تدعم امتثالهم في المجالات الزكوية والضريبية والجمركية.