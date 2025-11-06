"زاتكا" تطلق الخبير الرقمي "اسأل زياد" لتعزيز تجربة عملائها والارتقاء بالتحول الرقمي

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "زاتكا" عن إطلاق الخبير الرقمي "اسأل زياد" المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال ملتقى الحكومة الرقمية في خطوة تعكس التزامها بدعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة وتعزيز تجربة العملاء، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكّد محافظ الهيئة المهندس سهيل بن محمد أبانمي, في كلمته التي ألقاها اليوم في الملتقى الذي تُنظمه هيئة الحكومة الرقمية, أن إطلاق الخبير الرقمي "اسأل زياد" يُعزز توجّه "زاتكا" الدائم بأن تكون جزءًا فاعلًا في مسيرة التحول الرقمي في المملكة، من خلال إطلاق مبادرات وخدمات وأدوات رقمية تُسهم في تعزيز كفاءة العمل، وترفع من مستوى الامتثال الزكوي والضريبي والجمركي، وتمكين المستفيدين من الوصول للمعلومة الدقيقة بيسر وسهولة.
وأوضح أن الخبير الرقمي "اسأل زياد" مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ويُعد مرجعًا شاملًا وموثوقًا لجميع شرائح المستفيدين من خدمات الهيئة من مكلفين ومستوردين ومصدرين ومسافرين وأفراد، إلى جانب المستثمرين وأصحاب الأعمال، مبينًا أن الخبير الرقمي يستند على قدرته في تزويد المستفيدين بالمعلومات الموثوقة والإجابات الفورية على استفساراتهم، وتمكينهم من التعرف على التزاماتهم وحقوقهم بوضوح، مما يعزز من قدرتهم على اتخاذ قرارات صحيحة تدعم امتثالهم في المجالات الزكوية والضريبية والجمركية.
وبين أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لسعي الهيئة بتبنّي التحول الرقمي المستدام، وحرصها على توظيف التقنيات الحديثة لدعم رحلة المستفيدين وتحسين تجربتهم.
ويتولى الخبير الرقمي "اسأل زياد" الرد على الاستفسارات الزكوية والضريبية والجمركية بدقة وسرعة عبر قاعدة بيانات شاملة تضم أكثر من 130 دليلًا إرشاديًا عبر موقع الهيئة ، ويتم التفاعل مع العملاء عبر الصوت أو الكتابة بطريقة مرنة وسلسة تسهم في رفع مستوى رضا المكلفين من الأفراد وقطاع الأعمال.
ويُمثل إطلاق الخبير الرقمي "اسأل زياد" تجسيدًا لرؤية "زاتكا" في استثمار التقنيات المتقدمة لتطوير المنظومة الزكوية والضريبية والجمركية بما يسهم في تعزيز الامتثال ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.