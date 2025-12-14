"بيئة رابغ" تضبط مخالفًا استخدم أدوات صيد محظورة تضر بالثروة السمكية

وأوضح نائب مدير المكتب، حسام بن حمدان الجريب، أن عملية الضبط جاءت ضمن الجولات الرقابية والتفتيشية الدورية، بالتعاون مع قطاع حرس الحدود بالمحافظة، والتي تُنفَّذ على السواحل ومناطق الصيد بهدف التأكد من التزام الصيادين بالأنظمة واللوائح، والحفاظ على استدامة الموارد البحرية. وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف وفق الأنظمة المعتمدة.