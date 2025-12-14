"بيئة رابغ" تضبط مخالفًا استخدم أدوات صيد محظورة تضر بالثروة السمكية

ضبط مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ مخالفًا لنظام صيد الأسماك، لاستخدامه وسائل صيد محظورة تُعد مخالفة للأنظمة والتعليمات المعمول بها، لما تُشكّله من ضرر مباشر على الثروة السمكية والتوازن البيئي البحري.
وأوضح نائب مدير المكتب، حسام بن حمدان الجريب، أن عملية الضبط جاءت ضمن الجولات الرقابية والتفتيشية الدورية، بالتعاون مع قطاع حرس الحدود بالمحافظة، والتي تُنفَّذ على السواحل ومناطق الصيد بهدف التأكد من التزام الصيادين بالأنظمة واللوائح، والحفاظ على استدامة الموارد البحرية. وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف وفق الأنظمة المعتمدة.
وأضاف أن جهود الفرق الرقابية بالمكتب مستمرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، داعيًا جميع الصيادين إلى الالتزام بوسائل الصيد النظامية والتقيد بالتعليمات الصادرة، بما يسهم في حماية الثروة السمكية وتحقيق الاستدامة البيئية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.