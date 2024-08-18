مدارس الحدود الشمالية تستقبل أكثر من 100 ألف طالب وطالبة للعام الدراسي الجديد

استقبلت مدارس الحدود الشمالية، اليوم، أكثر من 100 ألف طالب وطالبة في أول أيام الفصل الدراسي الأول لهذا العام 1446هـ، في جميع مراحل التعليم العام "بنين - بنات".
وأنهت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة جميع الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، من أعمال وخطط الصيانة، والتجهيزات المدرسية، وبرامج تدريب المعلمين والمعلمات، وبرامج الأنظمة التقنية وتهيئة الطلبة الجدد، إضافة إلى تطبيق الخطط المُعدة مسبقاً لإجراءات الأمن والسلامة للمباني التعليمية، وما يتعلق بالنقل المدرسي.
كما فعّلت اليوم أكثر من 200 مدرسة ابتدائية للبنين والبنات في منطقة الحدود الشمالية، برنامج الأسبوع التمهيدي لهذا العام 1446هـ؛ الذي يهدف إلى تهيئة طلبة الصف الأول الابتدائي نفسياً وتربوياً واجتماعياً؛ لدعم انسجامهم وتكيُّفهم مع البيئة الدراسية وكسر حاجز الخوف لديهم.