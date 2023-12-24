"معًا نحو الامتثال".. "بلدية العتيبية بمكة" تحث المواطنين على سرعة إصدار شهادة الامتثال

تطلق وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية- اليوم الأحد، مبادرة تحت عنوان "معًا نحو الامتثال"؛ بهدف حث المواطنين على سرعة إصدار شهادة الامتثال قبل انتهاء الفترة التصحيحية، التي تنتهي في 16/ 2/ 2024م.
وجاءت المبادرة؛ امتثالًا لمبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ للإسهام بشكل فاعل في تنمية مدن المملكة وأنسنتها، وانطلاقًا من حرص وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة على رفع مستوى جودة الحياة بمختلف مناطق وأحياء العاصمة المقدسة.
وتبدأ المبادرة في مرحلتها الأولى، اليوم الأحد، بتجهيز مركبة ميدانية متنقلة داخل نطاق بلدية العتيبية، مجهزة بالكامل لتقديم خدمة إصدار شهادة الامتثال؛ فضلًا عن الدور الذي تقوم به من خلال الموظفين المختصين في رفع نسبة الوعي فيما يخص المبادرة التي تُعنى في المقام الأول وعلى وجه العموم بتحسين المشهد الحضري العام.
وتركز المبادرة التي تبدأ اليوم الأحد؛ وتستمر على مدى خمسة أيام متتالية؛ في يومها الأول والثاني، على التنقل الميداني داخل نطاق بلدية العتيبية وفق مسار محدد يستهدف أغلب المحاور التجارية ذات الأولوية داخل نطاق البلدية؛ حيث يقدم العاملون في هذه المركبة المتنقلة؛ كل المعلومات المتعلقة بإجراءات إصدار شهادة الامتثال، وتذليل كل الصعوبات، كما يمكن للمواطنين التقديم على استخراج شهادة الامتثال من خلال المركبة المتنقلة والمجهزة تمامًا بكل الإمكانيات من موظفين مختصين ومعدات؛ لتقديم خدمة إصدار الشهادة، يصاحبها المراكز الميدانية داخل الأسواق التجارية داخل نطاق البلدية، لتقديم الخدمة والتوعية المتعلقة بإصدار شهادة الامتثال.
وعن المحاور المستهدفة للعربة المتنقلة؛ فقد جاءت على النحو الآتي: شارع حسين عرب وطريق الأمير منصور بن عبدالعزيز، وشارع عبدالله عريف وشارع عمر بن عبدالعزيز؛ فيما توزعت المراكز الميدانية في سوق الحجاز مول والضيافة مول والحكير تايم.
وتهدف المبادرة التي أطلقتها بلدية العتيبية الفرعية بإشراف من وكالة البلديات، إلى رفع نسبة وعي التزام أصحاب المباني التجارية والسكنية بخلو مبانيهم من عناصر التشوه البصري، ورفع مؤشرات الامتثال والارتقاء بمستوى جودة الحياة في العاصمة المقدسة، وتوفير بيئة عمرانية آمنة، وعكس صورة لائقة عن العاصمة المقدسة، إلى جانب تعزيز الجاذبية البصرية للمدينة بما يتماشى مع تحسين المشهد الحضري العام.