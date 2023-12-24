"معًا نحو الامتثال".. "بلدية العتيبية بمكة" تحث المواطنين على سرعة إصدار شهادة الامتثال

وتركز المبادرة التي تبدأ اليوم الأحد؛ وتستمر على مدى خمسة أيام متتالية؛ في يومها الأول والثاني، على التنقل الميداني داخل نطاق بلدية العتيبية وفق مسار محدد يستهدف أغلب المحاور التجارية ذات الأولوية داخل نطاق البلدية؛ حيث يقدم العاملون في هذه المركبة المتنقلة؛ كل المعلومات المتعلقة بإجراءات إصدار شهادة الامتثال، وتذليل كل الصعوبات، كما يمكن للمواطنين التقديم على استخراج شهادة الامتثال من خلال المركبة المتنقلة والمجهزة تمامًا بكل الإمكانيات من موظفين مختصين ومعدات؛ لتقديم خدمة إصدار الشهادة، يصاحبها المراكز الميدانية داخل الأسواق التجارية داخل نطاق البلدية، لتقديم الخدمة والتوعية المتعلقة بإصدار شهادة الامتثال.