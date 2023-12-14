"إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقية لتنفيذ ثالث مراحل مركز الغسيل الكلوي في المهرة

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، اتفاقية تعاون مشترك مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تشغيل مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة، يستفيد منها 820 فرداً، بقيمة إجمالية تبلغ مليون و806 آلاف دولار أمريكي.
ومثّل الجانبين في التوقيع مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، والمدير التنفيذي للجمعية الدكتور معاوية حرصوني، وذلك بمقر المركز في الرياض.
وسيجري بموجب الاتفاقية تشغيل مركز متكامل لعلاج مرضى القصور الكلوي عن طريق التصفية الدموية في مديرية الغيضة وتقديم خدماته لـ 100 مريض شهريًا بمعدل 380 جلسة عادية و20 جلسة طوارئ، بهدف تقديم خدمات الرعاية التخصصية الصحية لمرضى الفشل الكلوي والحفاظ على حياتهم، وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم وتجويدها وتوطينها، ودعم البنية التحتية في القطاع الصحي، مع تأمين العلاج الضروري والمجاني للمرضى وخفض معدل الوفيات بينهم.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم وتقديم العلاج المناسب للمرضى والمصابين في مختلف المناطق والمحافظات.