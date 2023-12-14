"إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقية لتنفيذ ثالث مراحل مركز الغسيل الكلوي في المهرة

وسيجري بموجب الاتفاقية تشغيل مركز متكامل لعلاج مرضى القصور الكلوي عن طريق التصفية الدموية في مديرية الغيضة وتقديم خدماته لـ 100 مريض شهريًا بمعدل 380 جلسة عادية و20 جلسة طوارئ، بهدف تقديم خدمات الرعاية التخصصية الصحية لمرضى الفشل الكلوي والحفاظ على حياتهم، وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم وتجويدها وتوطينها، ودعم البنية التحتية في القطاع الصحي، مع تأمين العلاج الضروري والمجاني للمرضى وخفض معدل الوفيات بينهم.