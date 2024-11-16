صدور بيان مشترك عن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن العُلا

وناقش أعضاءُ اللجنة من الحكومتين المشاريعَ الكبيرة الحالية والمستقبلية للتعاون السعودي - الفرنسي في العُلا، وأشادوا بتقدم مشروع "فيلا الحجر"؛ وهي مؤسّسة ثقافية سعودية - فرنسية مشتركة مخصّصة للفنون والثقافة لكلٍّ من فرنسا والسعودية، كما ورد في الاتفاق الحكومي المشترك الموقع في 4 ديسمبر 2021م، كما رحّبوا بنجاح البرنامج الأثري الذي جمع بين ما يقارب 150 باحثًا وعالم آثار فرنسيًّا منذ عام 2018.