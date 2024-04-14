في قبضة رجال الأمن.. الإطاحة بعدد من المخالفين والجناة ارتكبوا جرائم مختلفة

وأظهر المقطع، الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم، من بينها القبض على شاب في الرياض؛ قام بتوثيق ونشر محتوى مرئي تظهر فيه فتاة في وضع مخل بالآداب العامة.