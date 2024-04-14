في قبضة رجال الأمن.. الإطاحة بعدد من المخالفين والجناة ارتكبوا جرائم مختلفة

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع، الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم، من بينها القبض على شاب في الرياض؛ قام بتوثيق ونشر محتوى مرئي تظهر فيه فتاة في وضع مخل بالآداب العامة.
وفي جدة، تمّ القبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود، ومقيم من الجنسية اليمنية، ومواطن، قاموا بارتكاب حوادث سطو على مستودعات محال تجارية، وسرقة ما بداخلها من بضائع باستخدام مركبات مسروقة.
وأضاف الأمن العام، أنه تمّ القبض على مقيم من الجنسية الجنوب إفريقية، ومواطن، في جدة؛ قاما بترويج أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وفي حائل، تمّ القبض على 3 أشخاص ظهروا في محتوى مرئي مع فتاة في مركبة، وارتكاب مخالفة التفحيط، ومواطن بالرياض قام بقتل رجل وامرأة بإطلاق النار عليهما.