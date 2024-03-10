الداخلية: 10 آلاف ريال عقوبة تركيب كاميرات المراقبة في الأماكن المحظور تركيبها فيها

وأكدت الوزارة أن نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية يتضمن عقوبة كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة -خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية- يخالف أي حكم من أحكام النظام، بغرامة قدرها 10 آلاف ريال عن كل مخالفة تركيب كاميرات المراقبة داخل الأماكن المحظور التركيب فيها.