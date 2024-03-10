محليات
الداخلية: 10 آلاف ريال عقوبة تركيب كاميرات المراقبة في الأماكن المحظور تركيبها فيها
قالت: يجوز لمن صدر بحقه قرار بالعقوبة التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا
أوضحت وزارة الداخلية، أن عقوبة تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل الأماكن المحظور تركيبها فيها، تتمثل في الغرامة 10 آلاف ريال.
وأكدت الوزارة أن نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية يتضمن عقوبة كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة -خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية- يخالف أي حكم من أحكام النظام، بغرامة قدرها 10 آلاف ريال عن كل مخالفة تركيب كاميرات المراقبة داخل الأماكن المحظور التركيب فيها.
وقالت الوزارة: يجوز لمن صدر بحقه قرار بالعقوبة، التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.