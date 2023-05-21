الصيف يدفع بالثعابين والعقارب للاستنجاد بالمساكن في "طويق" الرياض والأهالي: نريد حلًّا

من جهتهم أفاد عدد من سكان الحي بأن هناك أسبابًا عدة تدفع بالثعابين والعقارب وغيرها من القوارض إلى التواجد في المنازل؛ منها حرارة الصيف، ووجود كميات من مخلّفات البناء خلف بعض المنازل، ووقع الحي بالقرب من الوادي، موضحين أن الحلول تكمن في الرشّ بشكل مكثّف، خاصة في فترة الصيف؛ لقتلها والقضاء عليها ومنع تكاثرها ومنع كب المخالفات خلف المنازل وبالقرب من الأحياء وازالة المتواجد منها.