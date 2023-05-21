الصيف يدفع بالثعابين والعقارب للاستنجاد بالمساكن في "طويق" الرياض والأهالي: نريد حلًّا

دفع الحرُّ الشديد الذي تتعرّض له الرياض تزامنًا مع دخول فصل الصيف، الثعابينَ إلى الاستنجاد بالمساكن، بما فيها حي طويق غرب العاصمة، والذي يقع على جزء من ضفاف وادي نمار؛ وذلك من أجل الاحتماء.
وبيّن مختصّون أن جميع الهوامّ السامّة، بما فيها "الثعابين والعقارب"، تتواجد وتنشط بشكل كبير في أول أيام الصيف كأيامنا هذه.
ونجا أحد المواطنين يدعى: "أبو عبدالمجيد"، يقطن حي طويق، أمس؛ من لدغة ثعبان داخل منزله، موضحًا أنه رصده في غرفة الدرج أثناء محاولته التسلُّل إلى داخل المنزل؛ حيث تمكّن من القضاء عليه، مشيرًا إلى أنه لو قدر وصادق طفله البالغ من العمر أقلّ من العامين، فستكون النتيجة وخيمة ومؤسفة.
وبيّن المواطن أنه قتل قبل فترة ما يقارب أربعة عقارب عثر عليها في وسط المنزل وداخل الغرف؛ ومنها غرفة النوم، لافتًا إلى أنها تشكّل خطرًا قاتلًا، خاصة على الأطفال ممن لا يعون خطورتها، وقد يتّجهون إليها في أي لحظة عند مشاهدتها بقصد اللهو.
من جهتهم أفاد عدد من سكان الحي بأن هناك أسبابًا عدة تدفع بالثعابين والعقارب وغيرها من القوارض إلى التواجد في المنازل؛ منها حرارة الصيف، ووجود كميات من مخلّفات البناء خلف بعض المنازل، ووقع الحي بالقرب من الوادي، موضحين أن الحلول تكمن في الرشّ بشكل مكثّف، خاصة في فترة الصيف؛ لقتلها والقضاء عليها ومنع تكاثرها ومنع كب المخالفات خلف المنازل وبالقرب من الأحياء وازالة المتواجد منها.
وكانت أمانة الرياض قد أكدت في وقت سابق أنها تطبق 8 إجراءات للقضاء على الثعابين والكلاب والحيوانات الضالّة، وغيرها، ممن يشكّل خطرًا على السكان، موضحة أنها خصصت فرقًا ميدانية لذلك، وتنفذ برامج متعددة للقضاء عليها.
وبيّنت الأمانة أنه نظرًا لتوسع مدينة الرياض، ولأنّ كثيرًا من الأحياء جديدة، خصوصًا على أطراف المدينة؛ فإنه ترد بلاغات عن كلاب وحيوانات ضالّة وثعابين يتم التعامل معها وفق إجراءات عاجلة، تتمثّل في استقبال البلاغ واستلامه وفق الآلية المتّبعة، والتنسيق مع صاحب البلاغ وتحديد الموقع فورًا، وخروج فريق متخصّص إلى الموقع والتعامل مع البلاغ حسب طبيعة الموقع.
وذكرت أن فرق الأمانة تخلّصت خلال عام واحد فقط في وقت سابق، من أكثر من 3486 كلبًا ضالًّا، ونحو 4552 قطة، وأكثر من 100 ثعبان، سواء عن طريق بلاغات، أو من خلال الفرق الميدانية التي تجوب الأحياء السكنية والتجارية والمستودعات، وترصد أي ظاهرة فيها.
وقالت: يمكن للمواطنين التقدم بالبلاغات من خلال رقم طوارئ الأمانة 940، أو من خلال مواقع الأمانة الأخرى على الموقع الإلكتروني، أو عبر حسابات التواصل الاجتماعي الرسمية.