«دله الصحية» تسير بخطى ثابتة واستراتيجية واضحة للتوسع بالمملكة العربية السعودية

وفي إطار هذه الاستراتيجية وضمن رؤية التوسع والانتشار في مختلف مدن المملكة العربية السعودية، يأتي توقيع مذكرة التفاهم مع شركة أيان للاستثمار لشراء حصصها في كل من؛ شركة الأحساء للخدمات الطبية - المالكة لمستشفى الأحساء بالأحساء - والبالغة (%97.4) من رأسمال الشركة، وشركة السلام للخدمات الطبية - المالكة لمستشفى السلام بالخبر - والبالغة (%100) من رأسمال الشركة ، ضمن إطار الشراكات الاستراتيجية والاستحواذات التي تستهدفها «دله الصحية» للتوسع، حيث سيسهم ذلك بدوره في تعزيز الوصول الجغرافي لخدمات الشركة، ورفع كفاءة الخدمات الطبية، و تطوير منظومة خدماتها للرعاية الصحية.