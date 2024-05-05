"السديس" يستعرض مع مسؤولي الإدارات الدينية مستهدفات خطة موسم حج هذا العام 1445هــ

وقال إن من مرتكزات الخطط التشغيلية للمنظومة الدينية تبنِّي الرؤى والإبداع في خدمة ضيوف الرحمن دينيًّا، وتحقيق الهداية، وتهذيب الفكر والسلوك بمنهج الإسلام الحق، وإرساء وسطية الدين واعتداله، وتعظيم التجربة الرقمية للحرمين الشريفين وتجويدها؛ بما يساهم في تكامل منظومة الخدمات الرقمية الدينية، باستثمار التقانة، والذكاء الاصطناعي، والتطبيقات الذكية، والإعلام الرقمي، وتفعيل المبادرات الدينية النوعية، وتقليص حاجز المكان والزمان، بإيصال خطبة عرفة وهداياتها، المشتملة على القيم الإسلامية والإنسانية، باللغات المتعددة إلى الملايين في العالم عبر المنصات الرقمية، والأيقونات المعرفية الحديثة.