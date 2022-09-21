بالأسماء.. منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ60 مواطناً لتبرعهم بالدم

ومنحت ميدالية الاستحقاق أيضاً إلى الآتية أسماؤهم: المقدم/ مشعل بن موسى بن غثيث العنزي، عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن الحمدان، نورة بنت فهد بن صالح العتيق، محمد بن صالح بن عبدالله العسكر، العقيد الركن/ محمد بن عبدالله بن عايض القحطاني، فيصل بن حمود بن فهد السراني، المقدم ركن/ سعود بن عواض بن عبدالله الغامدي، بندر بن عثمان بن عبدالمحسن التويجري، وليد بن سهل بن زين فارسي، عبدالكريم بن عبدالله بن عبدالكريم بن عيبان، مهند بن حسين بن محمد حكمي، باسل بن فهد بن صالح الريس، عبدالرحمن بن نايف بن فاهد المطيري، الرقيب/ خالد بن مخلد بن سعد العتيبي، عساف بن محمد بن محمد المنتشري، الوكيل رقيب/ سلمان بن جاسم بن سلمان العبدالله، الرقيب/ عبدالله بن شليل بن محمد القحطاني، النقيب/ بدر بن عيضة بن عواض الثبيتي، العريف/ خالد بن منور بن غريبان العلوي، الوكيل الرقيب/ دخيل الله بن سعدي بن دابس الزيني، الجندي/ يزيد بن إبراهيم بن محمد الصقر.