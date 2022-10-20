بالصور.. "غروس الخيرية" تقيم ورشة توعوية عن سياسات مكافحة جرائم غسل الأموال

قدّم الورشة التوعوية الدكتور نايف بن سعد الغامدي المستشار وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ متناولًا فيها (6) محاور رئيسية؛ وهي: مفهوم جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وبيان جهود المملكة العربية السعودية في هذا الجانب، وكذلك المعاهدات الدولية التي صادقت عليها، وكذلك الإطار التشريعي والرقابي في الأنظمة السعودية النافذة والمقررة لجرائم غسل الأموال، وجرائم الإرهاب وتمويله، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/31) بتاريخ 11/ 5/ 1433هـ، ونظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/16) بتاريخ 24/ 2/ 1435هـ، بالإضافة إلى توضيح وبيان العقوبات الرادعة المنصوص عليها في تلك الأنظمة الرسمية ولوائحها التنفيذية، وأخيرًا السياسات والإجراءات الواجب اتباعها لمكافحة جرائم غسل الأموال، وجرائم الإرهاب وتمويله في المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح.