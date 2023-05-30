تحت شعار "حياتك تفرق".. المملكة تشارك في اليوم العالمي لمكافحة التبغ

وتسعى اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ إلى مواصلة عملها الدَّؤُوب في سبيل الوصول للنتائج المرجوّة، وتحقيق الأهداف بجذب أكبر شريحة ممكنة من المدخنين، وإقناعهم بالطرق العلمية والصحية عن المخاطر الجمّة التي يسبّبها التدخين على الفرد والمجتمع، فضلًا عن إيصال رسائلها التوعوية إلى المجتمع، والمجموعات، والأفراد؛ من أجل إدراك حجم المشكلة والقيام حيالها بالعلاج المناسب، في ظلّ العمل على إنجاح حملات اليوم العالمي لمكافحة التدخين.