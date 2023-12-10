ابتداء من الشهر المقبل.. دفع الإيجار عبر المنصة الرسمية فقط

وكانت الهيئة العامة للعقار قد أعلنت إحالة 92 وسيطًا للجهات المعنية، مبينة أن عددًا من الوسطاء سلَّموا بياناتهم الخاصة بالدخول لأشخاص مجهولين، واستغلوا ذلك في إيهام باحثين عن شقق بأنهم وسطاء؛ وهو ما أوقعهم ضحية احتيال مالي.