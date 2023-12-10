محليات
ابتداء من الشهر المقبل.. دفع الإيجار عبر المنصة الرسمية فقط
إحالة 92 وسيطًا للجهات المعنية بعد تسبُّبهم في حالات احتيال
أعلن المتحدث باسم الهيئة العامة للعقار تيسير المفرج أنه ابتداء من يناير المقبل سيكون دفع الإيجار من داخل المنصة فقط، وذلك ضمن سلسلة التطوير التي تشهدها منصة إيجار.
جاء ذلك عبر تصريحات لنشرة الرابعة بقناة العربية.
وكانت الهيئة العامة للعقار قد أعلنت إحالة 92 وسيطًا للجهات المعنية، مبينة أن عددًا من الوسطاء سلَّموا بياناتهم الخاصة بالدخول لأشخاص مجهولين، واستغلوا ذلك في إيهام باحثين عن شقق بأنهم وسطاء؛ وهو ما أوقعهم ضحية احتيال مالي.