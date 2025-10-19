حلًّا لمعاناة مزارعي التمور.. "المرشد" يقترح إنشاء شركات متخصصة في خراف النخل وتسويق المنتجات

حلًّا لمعاناة مزارعي التمور في المملكة، يقترح الكاتب الصحفي عبدالرحمن المرشد إنشاء شركات متخصصة في خراف النخل وتسويق التمور، مشيرًا إلى أن المزارع الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات كبيرة في عمليات الجني والتسويق.
وفي مقاله بعنوان "شركات لخراف الرطب وتسويقه" بصحيفة اليوم، أوضح المرشد أن "أصحاب المزارع يعانون من مشكلة الخراف والتسويق لمنتجاتهم، حيث تبدأ المعاناة من التلقيح، وبعد ذلك عندما يحين موعد الخراف لا يجدون من يقوم بتلك المهمة"، مبينًا أن هذا الوضع يضع المزارعين "تحت رحمة العمالة" التي تفرض مبالغ مرتفعة، مما يجبرهم على القبول بخسائر لا تتناسب مع جهودهم السنوية.
وأشار الكاتب إلى أن عملية خراف النخل تتطلب خبرة فنية عالية، خصوصًا مع النخيل العالي الذي تزداد صعوبة جني ثماره، كما أن التسويق يحتاج إلى جهد وتنظيم لا يتوفر لدى معظم المزارعين.
ويرى المرشد أن وجود شركات متخصصة أصبح ضرورة لمساعدة المزارعين وتشجيعهم، مؤكدًا أن المملكة تحتل المركز الثاني عالميًا في إنتاج التمور وتصدّر لأكثر من 119 دولة، وهو ما يمثل "قوة ناعمة ترفع اسم المملكة عالميًا" وتستدعي تطوير منظومة متكاملة لدعم هذا القطاع الحيوي وتنظيم عملياته الإنتاجية والتسويقية.