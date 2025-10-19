حلًّا لمعاناة مزارعي التمور.. "المرشد" يقترح إنشاء شركات متخصصة في خراف النخل وتسويق المنتجات

وفي مقاله بعنوان "شركات لخراف الرطب وتسويقه" بصحيفة اليوم، أوضح المرشد أن "أصحاب المزارع يعانون من مشكلة الخراف والتسويق لمنتجاتهم، حيث تبدأ المعاناة من التلقيح، وبعد ذلك عندما يحين موعد الخراف لا يجدون من يقوم بتلك المهمة"، مبينًا أن هذا الوضع يضع المزارعين "تحت رحمة العمالة" التي تفرض مبالغ مرتفعة، مما يجبرهم على القبول بخسائر لا تتناسب مع جهودهم السنوية.