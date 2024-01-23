الجوف.. زراعة قرابة 23 ألف شجرة بنطاق 6 بلديات

أنهت أمانة منطقة الجوف زراعة 22992 شجرة في نطاق 6 بلديات تابعة خلال شهر ديسمبر الماضي؛ وذلك ضمن جهود أمانة المنطقة في تحسين المشهد الحضري، وأنسنة المدن، ورفع مستوى جودة الحياة.
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان، أن أعمال التشجير وزيادة المسطحات الخضراء بالطرق والحدائق والميادين، تضمنت زراعة 6716 شجرة ببلدية زلوم، و4666 في بلدية دومة الجندل، و3 آلاف في بلدية الناصفة، و4800 في بلدية العيساوية، و1810 في بلدية القريات، و2000 في بلدية أبو عجرم.
وأكد "الحموان" أن برامج التشجير مستمرة ضمن خطط تحسين المشهد الحضري، وصيانة وتأهيل الطرق، وتطوير عدد من المواقع التراثية وغيرها، بالإضافة إلى مبادرة "الجوف واحة خضراء" التي أطلقها أمير الجوف وتتولى الأمانة تنفيذها وتستهدف زراعة مليون شجرة خلال 10 سنوات.
وشملت أعمال تحسين المشهد الحضري، تكثيفَ حملات معالجة مظاهر التشوه البصري على مستوى الأمانة والبلديات التابعة، وتم تطهير واستبدال 600 حاوية نفايات داخل الأحياء في بلدية صوير، و20 في بلدية الحديثة، و17 حاوية في بلدية طبرجل.