الجوف.. زراعة قرابة 23 ألف شجرة بنطاق 6 بلديات

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان، أن أعمال التشجير وزيادة المسطحات الخضراء بالطرق والحدائق والميادين، تضمنت زراعة 6716 شجرة ببلدية زلوم، و4666 في بلدية دومة الجندل، و3 آلاف في بلدية الناصفة، و4800 في بلدية العيساوية، و1810 في بلدية القريات، و2000 في بلدية أبو عجرم.