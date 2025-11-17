اتفاقية دولية لإنشاء مركز تدريبي متخصص في المختبرات بجازان ضمن فعاليات "LabTech 2025"

وأكدت رئيسة المؤتمر، الدكتورة هند بنت عبدالله الجهني، أن الاتفاقية تمثّل خطوة نوعية تعكس تأثير المؤتمر في تعزيز التعاون بين المؤسسات العلمية والصناعية، مشيرةً إلى أن المركز سيسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على المنافسة في قطاعي التكرير والبتروكيماويات، وفق أعلى المعايير الدولية.