اتفاقية دولية لإنشاء مركز تدريبي متخصص في المختبرات بجازان ضمن فعاليات "LabTech 2025"

شهد المؤتمر والمعرض الدولي الخامس لتقنيات المختبرات "LabTech 2025"، الذي انطلقت فعالياته اليوم في جازان، توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية الاختبار والمواد الأمريكية (ASTM) والمختبر الخليجي، لإنشاء مركز تدريب وتأهيل متخصص للكوادر الوطنية في قطاعي التكرير والبتروكيماويات بمنطقة جازان.
وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس مركز يُعدّ منصة تدريبية احترافية متقدمة، يُشرف عليها خبراء دوليون ذوو كفاءة عالية، لتقديم برامج تسهم في رفع كفاءة المهارات الفنية وتعزيز قدرات العاملين في تقنيات المختبرات والصناعات المرتبطة بالطاقة.
وأكدت رئيسة المؤتمر، الدكتورة هند بنت عبدالله الجهني، أن الاتفاقية تمثّل خطوة نوعية تعكس تأثير المؤتمر في تعزيز التعاون بين المؤسسات العلمية والصناعية، مشيرةً إلى أن المركز سيسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على المنافسة في قطاعي التكرير والبتروكيماويات، وفق أعلى المعايير الدولية.
وأضافت الجهني أن الاتفاقية تأتي امتدادًا لدور المؤتمر في دعم الابتكار وتطوير رأس المال البشري، عبر برامج تدريبية تسهم في نقل المعرفة وتعميق الخبرات، وبناء قدرات وطنية مؤهّلة لمواكبة التطورات التقنية في القطاع.
وتُعدّ الاتفاقية إحدى ثمار نجاح المؤتمر، الذي تنظمه جمعية جازان للكيمياء الصناعية بالشراكة الإستراتيجية مع جامعة جازان، حيث جمع المؤتمر نخبة من المتخصصين، وممثلين عن الجهات العلمية والشركات، في منصة موحّدة أسهمت في تعزيز فرص الشراكة والتطوير التقني لقطاع المختبرات والطاقة.