إنجاز 70% لتفادي 4 سلبيات.. "مكافحة الغراب الهندي بمحمية جزر فرسان2" تتوالى

وأوضح، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه تم تقييم أعداد الغراب الهندي في محمية جزر فرسان لمعرفة مناطق التكاثر، ومناطق المبيت، ومناطق التغذية والسلوك، وتقدير تعداد الطيور وتوزيعها، مببناً أن الغربان والأعشاش التي تمت مكافحتها في المرحلة الثانية بلغت 70%.