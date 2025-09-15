الجدعان: السعودية استثمرت بشكل كبير في تطوير القطاع المالي

قال محمد الجدعان وزير المالية السعودي، إن الاقتصاد العالمي يمر بفترة فارقة حيث يعد النمو العالمي أقل من معدلاته التاريخية ومستويات أسعار الفائدة أعادت تعريف تكلفة رأس المال، والتطورات الجيوسياسية والتجارية، تخلق حالة من عدم اليقين حادة جدا.
وأضاف الجدعان، في افتتاح مؤتمر موني 20/20 الشرق الأوسط، أن الثروة الرقمية تعيد تشكيل التجارة والتمويل، والذكاء الاصطناعي يتيح مستويات جديدة من الكفاءة وإدارة المخاطر، والقطاعات الواعدة تفتح مجالات لاستثمارات عملاقة.
وقال إن السعودية استثمرت بشكل كبير في تطوير قطاع مالي وديناميكي ومستدام، يقوده برنامج القطاع المالي ويعززه التعاون الوثيق بين البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية وهيئة التأمين، مبينا أن سوق المال السعودي أصبح من الأسرع نموا عالميا بقيمة تتجاوز 2.4 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من هذا العام.
وأشار إلى أن عدد شركات التقنية المالية الفاعلة تضاعف ليصل إلى 280 شركة بنهاية النصف الأول 2025.
وأشار إلى أن حصة الدمفوعات الإلكترونية في المملكة قفزت من 18 % في عام 2016 إلى 79 % في نهاية العام الماضي ما جعل المملكة إحدى الدول الرائدة عالميا في التحول نحو اقتصادي غير نقدي.