47 و13 ْمئوية.. "الأحساء" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم و"السودة" الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الإثنين.
وأوضح المركز، أن الأحساء سجّلت أعلى درجة حرارة 47 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 13 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 45 درجة في الدمام والدهناء والصمان، و44 ْمئوية في وادي الدواسر والتنهات.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 13 درجة، تليها الباحة وأبها 17 درجة، والطائف والقريات 21، وطريف 22 ْمئوية.
وقال المركز، بمشيئة الله تعالى، لاتزال الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، كما لا يُستبعَد تكوُّن السُّحب الرعديّة المُمطرة على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة تبوك.
في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية؛ تمتد إلى أجزاءٍ من منطقة الرياض، كذلك على طول طريق الساحل الجنوبي الواصل إلى جازان.