47 و13 ْمئوية.. "الأحساء" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم و"السودة" الأدنى

وقال المركز، بمشيئة الله تعالى، لاتزال الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، كما لا يُستبعَد تكوُّن السُّحب الرعديّة المُمطرة على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة تبوك.