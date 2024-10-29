رقم قياسي جديد.. طلاب وطالبات جامعة المؤسس يفوزون بـ39 ميدالية وجائزة عالمية

ثانيًا: الجوائز العالمية الحصرية "1" جائزة رابطة المخترعين والمبتكرين البولندية "SPWiR"، وقد مُنحت للفريق المكون من: رنا مفرج الحربي، ورفال محسن بن قرصين، وشهد محمد كنساره، ووفاء عبدالخالق السلمي من كلية التمريض، عن اختراع كيس الفغرة الذكي. "2" جائزة المنظمة الكورية لتطوير الاختراعات "KIPA"، والتي منحت للفريق المكون من: حمزة رضوان الفرواتي من كلية الطب، ورويد علي باعمر من كلية الهندسة، عن اختراع طلاء مبتكر مضاد للحشف للصناعات البحرية. ثالثًا: الجوائز الدولية الخاصة، كما فاز طلبة جامعة الملك عبد العزيز بـ30 جائزة دولية خاصة مقدمة من الجمعيات والهيئات والمؤسسات العالمية المانحة لمشاركات الجامعة في المعرض، وعددها عشرة اختراعات؛ وذلك على النحو التالي: حصل اختراع أسورة تحديد أولوية الطوارئ المقدم من الفريق المكون من: رهف حسين عالم من كلية الطب، رغد محمود الجندي من كلية الطب، ريناد عبدالله الأفندي من كلية الهندسة، حسين أحمد العمودي من كلية الهندسة؛ على 4 جوائز خاصة من:▪ مجلس البحث الوطني "تايلاند"▪المنظمة الكورية لتطوير الاختراعات "كوريا الجنوبية"▪رابطة بكين لشباب المخترعين "الصين"▪مؤسسة كومباس للتقنية "ألمانيا". كما حصل اختراع طلاء مبتكر مضاد للحشف للصناعات البحرية المقدم من الفريق المكون من: حمزة رضوان الفرواتي من كلية الطب، رويد على باعمر من كلية الهندسة؛ على 3 جوائز خاصة من:▪رابطة المخترعين والمبتكرين "بولندا"▪رابطة بكين لشباب المخترعين "الصين"▪مؤسسة كومباس للتقنية "ألمانيا". وحصل اختراع النافذة الذكية المقدم من الفريق المكون من: رغد أحمد الصاعدي، لجين سعيد عسيري، لمى عبدالرحمن السلمي، نور أكرم المفتي، وسن ماجد الأحمدي، أمل عبدالله العطاس من كلية الهندسة؛ على 3 جوائز خاصة من:▪المنظمة الكورية لتطوير الاختراعات "كوريا الجنوبية"▪مجلس البحث الوطني "تايلاند"▪رابطة بكين لشباب المخترعين "الصين". وحصل اختراع سرير حساب الجرعات الدوائية المقدم من الفريق المكون من: ‎لما أحمد الجيلاني، دعاء محمد الشعباني من كلية الطب؛ على 3 جوائز خاصة من:▪جمعية المخترعين والمبتكرين "الصين"▪مجلس البحث الوطني "تايلاند"▪مؤسسة ستوب رايت "ألمانيا". وحصل اختراع كاشف فرط الحركة وتشتت الانتباه المقدم من الفريق المكون من: ليان حسن عسيري، حلا حاتم مغربل، ريم عمر حسين من كلية التمريض؛ على 3 جوائز خاصة من:▪مؤسسة ستوب رايت "ألمانيا"▪مجلس البحث الوطني "تايلاند"▪جمعية المخترعين والمبتكرين "الصين". وحصل اختراع الميزان الذكي المقدم من الفريق المكون من: حياة حاتم تلاب، لمار عبدالرحيم الزهراني، ليان باسل بدر، ملاذ محمد الحسن، سارة رائد سمرقندي، أشرقت علي جابر السلامة من كلية الهندسة؛ على 3 جوائز خاصة من:▪جمعية تطوير الاختراعات والابتكارات "إندونيسيا"▪جمعية المخترعين والمبتكرين "الصين"▪مؤسسة كومباس للتقنية "ألمانيا". وحصل اختراع برنامج مراقبة الانخراط والنعاس المدعوم بالذكاء الاصطناعي المقدم من الفريق المكون من: محمد سامي إدريس، فيصل خالد القاضي، محمد معتوق أمان، عطاء أسامة صعيدي، محمد راشد آل سليمان، حامد وسيم السندي، نايف حمود الزيد من كلية الهندسة؛ على 3 جوائز خاصة من:▪مجلس البحث الوطني "تايلاند"▪رابطة المخترعين والمبتكرين "بولندا"▪رابطة بكين لشباب المخترعين "الصين". وحصل اختراع علبة الأدوية الذكية المقدم من الفريق المكون من: محمد صالح الزهراني، نواف خالد الغامدي، عمر سالم باحمدان، مصلح عبيدالله الجهني، سعيد عبدالعزيز محمد، فيصل عبدالرحمن الحارثي من كلية الهندسة؛ على ثلاثة جوائز خاصة من:▪جمعية تطوير الاختراعات والابتكارات "إندونيسيا"▪مؤسسة كومباس للتقنية "ألمانيا"▪جمعية المخترعين والمبتكرين "الصين". وحصل اختراع كاشف اعتلال الأعصاب الطرفية من الفريق المكون من: ليان حسن عسيري من كلية الهندسة، حلا حاتم مغربل من كلية التمريض؛ على ثلاث جوائز خاصة من:▪مؤسسة كومباس للتقنية "ألمانيا"▪جمعية تطوير الاختراعات والابتكارات "إندونيسيا"▪رابطة بكين لشباب المخترعين "الصين". وحصل اختراع كيس الفغرة الذكي من الفريق المكون من: رنا مفرج الحربي، رفال محسن بن قرصين، شهد محمد كنساره، وفاء عبدالخالق السلمي من كلية التمريض؛ على جائزتين خاصتين من:▪مجلس البحث الوطني "تايلاند"▪رابطة بكين لشباب المخترعين "الصين".