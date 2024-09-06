شرعي ومدني وعالمي.. "أعراف الليل والنهار" كما يحللها "الزعاق": زكاة ولبنات!

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد بن صالح الزعاق، إن اليوم يقسم إلى ليل ونهار، فالنهار يبدأ من شروق الشمس والليل يبدأ من غروبها، بالعرف الفلكي.
وأضاف: النهار يبدأ من صلاة الصبح بالعرف الشرعي، ويبدأ من الساعة 12 بعد منتصف الليل بالعرف المدني.
وأردف: "اليوم يبدأ من غروب الشرعي بالعرف الشمسي، ولهذا نصلي التراويح ليلة رمضان ونخرج زكاة الفطر ليلة العيد".
وتابع: اليوم يبدأ من الساعة 12 بعد منتصف الليل بالعرف العالمي وعند الزراع يبدأ اليوم بعد شروق الشمس.
وقال "الزعاق": ساعات الليل وساعات النهار هي لبنات اليوم، والليل والنهار لا يتساويان إلا مرتين بالسنة، وبالنسبة للقطبين فالليل ستة شهور والنهار ستة شهور.