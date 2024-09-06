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شرعي ومدني وعالمي.. "أعراف الليل والنهار" كما يحللها "الزعاق": زكاة ولبنات!

قال: اليوم يبدأ من 12 بعد منتصف الليل بالعرف العالمي وعند الزراع بعد الشروق
خالد الزعاق
خالد الزعاق
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قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد بن صالح الزعاق، إن اليوم يقسم إلى ليل ونهار، فالنهار يبدأ من شروق الشمس والليل يبدأ من غروبها، بالعرف الفلكي.

وأضاف: النهار يبدأ من صلاة الصبح بالعرف الشرعي، ويبدأ من الساعة 12 بعد منتصف الليل بالعرف المدني.

وأردف: "اليوم يبدأ من غروب الشرعي بالعرف الشمسي، ولهذا نصلي التراويح ليلة رمضان ونخرج زكاة الفطر ليلة العيد".

وتابع: اليوم يبدأ من الساعة 12 بعد منتصف الليل بالعرف العالمي وعند الزراع يبدأ اليوم بعد شروق الشمس.

وقال "الزعاق": ساعات الليل وساعات النهار هي لبنات اليوم، والليل والنهار لا يتساويان إلا مرتين بالسنة، وبالنسبة للقطبين فالليل ستة شهور والنهار ستة شهور.

خالد الزعاق
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