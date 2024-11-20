تأكيداً لأهمية مشاريعها.. "أرامكو السعودية" تحصد 5 شهادات ماسية

وحصلت مشاريع "أرامكو السعودية" على الجوائز؛ لمراعاتها معايير توافر الخدمات التي تلبي معظم احتياجات الإنسان، وجودة الحياة والبيئة، وتسخير التقنيات المبتكرة، والبنية التحتية والنقل، والاتصال المجتمعي، وإدارة عمليات التشغيل، وزيادة المساحات الخضراء، وكفاءة استهلاك الطاقة، وتنفيذ الممارسات الفعالة من حيث كفاءة الاستهلاك، والسعي إلى تحقيق أعلى معدلات إعادة الاستخدام، وتقليل فقد المياه في مرافقها التشغيلية وأحيائها السكنية.