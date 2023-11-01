"موسم زراعة وأمطار".. "الزعاق": جميع أيام نوفمبر داخلة بحيز الوسم

أوضح خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ أن جميع أيام شهر نوفمبر داخلة في حيز الوسم؛ أي أن أمطاره مُنبتة لكل شيء، حتى الفقع. وخلال الشهر نستقبل أولى موجات البرد المعتبرة، أي أنه تهب علينا رياحٌ باردة تجبر الناس على ارتداء ملابس الشتاء الثقيلة إلا أنها لا تدوم طويلاً ويعود الدفء، ثم نستقبل الموجة التالية مع دخول موسم المربعانية "برد تشرين يقطع المصارين".